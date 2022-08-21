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Крупный бизнесмен начнет застраивать новый микрорайон Кургана. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, строительный кран, ипотека, стройка
В 12-м микрорайоне Заозерного построят многоэтажку (архивное фото) Фото:

Строительством высотки в 12-м микрорайоне Заозерного Кургана займется компания ООО «СЗ «Газинвест», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

«ООО «Специализированный застройщик «Газинвест». Разрешение на строительство капитального объекта в 12-м микрорайоне Заозерного города Кургана. Многоэтажный многоквартирный жилой дом №31. Корпус 1. Корпус 2 с пристроенной котельной. I этап строительства: корпус 2 с пристроенной котельной», — говорится в документе мэрии.

По данным публичной кадастровой карты, площадь земельного участка под застройку составляет 7 584 квадратных метра. Кадастровая стоимость территории более 17 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в 12-м микрорайоне Заозерного под застройку домами и парковками продают участок более чем за 40 млн рублей. Также сообщалось, что ради комплексной застройки возле стадиона «Локомотив» снесут порядка 30 жилых домов, а в 13-м микрорайоне под строительство многоэтажек продают землю площадью более 100 тысяч квадратных метров.

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Строительством высотки в 12-м микрорайоне Заозерного Кургана займется компания ООО «СЗ «Газинвест», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. «ООО «Специализированный застройщик «Газинвест». Разрешение на строительство капитального объекта в 12-м микрорайоне Заозерного города Кургана. Многоэтажный многоквартирный жилой дом №31. Корпус 1. Корпус 2 с пристроенной котельной. I этап строительства: корпус 2 с пристроенной котельной», — говорится в документе мэрии. По данным публичной кадастровой карты, площадь земельного участка под застройку составляет 7 584 квадратных метра. Кадастровая стоимость территории более 17 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в 12-м микрорайоне Заозерного под застройку домами и парковками продают участок более чем за 40 млн рублей. Также сообщалось, что ради комплексной застройки возле стадиона «Локомотив» снесут порядка 30 жилых домов, а в 13-м микрорайоне под строительство многоэтажек продают землю площадью более 100 тысяч квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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