Крупный бизнесмен начнет застраивать новый микрорайон Кургана. Карта

22 августа 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

В 12-м микрорайоне Заозерного построят многоэтажку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительством высотки в 12-м микрорайоне Заозерного Кургана займется компания ООО «СЗ «Газинвест», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. «ООО «Специализированный застройщик «Газинвест». Разрешение на строительство капитального объекта в 12-м микрорайоне Заозерного города Кургана. Многоэтажный многоквартирный жилой дом №31. Корпус 1. Корпус 2 с пристроенной котельной. I этап строительства: корпус 2 с пристроенной котельной», — говорится в документе мэрии. По данным публичной кадастровой карты, площадь земельного участка под застройку составляет 7 584 квадратных метра. Кадастровая стоимость территории более 17 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в 12-м микрорайоне Заозерного под застройку домами и парковками продают участок более чем за 40 млн рублей. Также сообщалось, что ради комплексной застройки возле стадиона «Локомотив» снесут порядка 30 жилых домов, а в 13-м микрорайоне под строительство многоэтажек продают землю площадью более 100 тысяч квадратных метров. Скрин: Публичная кадастровая карта

Строительством высотки в 12-м микрорайоне Заозерного Кургана займется компания ООО «СЗ «Газинвест», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. «ООО «Специализированный застройщик «Газинвест». Разрешение на строительство капитального объекта в 12-м микрорайоне Заозерного города Кургана. Многоэтажный многоквартирный жилой дом №31. Корпус 1. Корпус 2 с пристроенной котельной. I этап строительства: корпус 2 с пристроенной котельной», — говорится в документе мэрии. По данным публичной кадастровой карты, площадь земельного участка под застройку составляет 7 584 квадратных метра. Кадастровая стоимость территории более 17 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в 12-м микрорайоне Заозерного под застройку домами и парковками продают участок более чем за 40 млн рублей. Также сообщалось, что ради комплексной застройки возле стадиона «Локомотив» снесут порядка 30 жилых домов, а в 13-м микрорайоне под строительство многоэтажек продают землю площадью более 100 тысяч квадратных метров.