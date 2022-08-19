В Госдуме хотят ввести новую выплату на детей в 30 тысяч

19 августа 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Миронов предложил правительству выделять деньги на сбор детей в школу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предполагающий ежегодную выплату для семей с детьми, обучающимися в школах и ВУЗах России. Об инициативе рассказал председатель партии, член Государственной думы РФ Сергей Миронов. Предполагается, что сумма выплаты для малоимущих семей составит 34 679 рублей. «Для школьников предлагаем установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Причем для семей, признанных малоимущими, считаем правильным установить такую выплату в размере 34 679 рублей, включив в выплату дополнительно 12 829 рублей. Такие же выплаты необходимо предусмотреть для семей с детьми-студентами», — написал Миронов в Telegram. По его словам, законопроект призван компенсировать затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения. Предполагается, что ежегодная выплата будет осуществляться в июне — декабре, уточнил он. Ранее Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой перечислять россиянам средства на покупку продовольственных товаров. Кроме того, Миронов призвал ввести продуктовые карты для всех жителей страны и увеличить выплаты на нее до размера МРОТ.

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предполагающий ежегодную выплату для семей с детьми, обучающимися в школах и ВУЗах России. Об инициативе рассказал председатель партии, член Государственной думы РФ Сергей Миронов. Предполагается, что сумма выплаты для малоимущих семей составит 34 679 рублей. «Для школьников предлагаем установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Причем для семей, признанных малоимущими, считаем правильным установить такую выплату в размере 34 679 рублей, включив в выплату дополнительно 12 829 рублей. Такие же выплаты необходимо предусмотреть для семей с детьми-студентами», — написал Миронов в Telegram. По его словам, законопроект призван компенсировать затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения. Предполагается, что ежегодная выплата будет осуществляться в июне — декабре, уточнил он. Ранее Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой перечислять россиянам средства на покупку продовольственных товаров. Кроме того, Миронов призвал ввести продуктовые карты для всех жителей страны и увеличить выплаты на нее до размера МРОТ.