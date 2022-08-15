«Известия»: части россиян спишут долги за ЖКУ

В АКОН предложили списать долги за ЖКУ семьям, утратившим кормильца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России предложили списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. Соответствующее обращение в Минстрой направила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

«Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан — семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН», — пишут «Известия» со ссылкой на копию документа. Предполагается, что подобная мера поможет решить проблему общей задолженности населения: долги россиян за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года составили 804,5 млрд рублей, что стало новым рекордом.

Также в АКОН выступили за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ. Сегодня наличие задолженности является преградой для получения пособия. «Чтобы субсидии были потрачены именно на оплату счетов, а не на что-либо другое, бизнес предложил перечислять деньги напрямую управляющим компаниям и поставщикам ресурсов», — говорится в материале.

Ранее эксперты АКОН назвали восемь способов снизить квартплату. К ним, в частности, относятся привлечение жителей дома к уборке своего этажа и прилегающих лестниц, использование новых технологий в ЖКХ, а также сдача в аренду общедомовых помещений. Кроме того, юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказывал, в каких случаях россиянам могут простить долги за ЖКХ. По его словам, добиться списания задолженности можно через суд.