Новый шеф свердловского УФСБ провел ревизию работы силовиков. Фото

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Сотрудники свердловского УФСБ и других ведомств провели антитеррористические учения Фото:

Новый начальник УФСБ по Свердловской области Игорь Николаев проверил работу ведомства во время антитеррористических учений 18—19 августа и дал оценку его подготовки к угрозам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Начальником УФСБ России по Свердловской области генерал-майором Николаевым И.В. дана объективная оценка уровню взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что силовики ФСБ достигли всех целей прошедших учений.

Мероприятия проводились на территории ГАУ СО «Уральская футбольная академия» в Екатеринбурге. Согласно сценарию учений, условные террористы захватывали помещения спортивного центра. Работники ФСБ, ФСО, а также свердловские полицейские, следователи, Росгвардия и ГУФСИН отрабатывали способы борьбы с угрозой. В пресс-службе поделились фотографиями работы сотрудников.

О начале учений силовики объявили 18 августа. Они должны были длиться чуть меньше суток — до 12:00 19 августа. Игорь Николаев был назначен начальником УФСБ по Свердловской области приказом президента РФ от 5 июля. Прежний шеф Алексей Зиновьев перешел в центральный аппарат ведомства.

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Новый начальник УФСБ по Свердловской области Игорь Николаев проверил работу ведомства во время антитеррористических учений 18—19 августа и дал оценку его подготовки к угрозам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Начальником УФСБ России по Свердловской области генерал-майором Николаевым И.В. дана объективная оценка уровню взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что силовики ФСБ достигли всех целей прошедших учений. Мероприятия проводились на территории ГАУ СО «Уральская футбольная академия» в Екатеринбурге. Согласно сценарию учений, условные террористы захватывали помещения спортивного центра. Работники ФСБ, ФСО, а также свердловские полицейские, следователи, Росгвардия и ГУФСИН отрабатывали способы борьбы с угрозой. В пресс-службе поделились фотографиями работы сотрудников. О начале учений силовики объявили 18 августа. Они должны были длиться чуть меньше суток — до 12:00 19 августа. Игорь Николаев был назначен начальником УФСБ по Свердловской области приказом президента РФ от 5 июля. Прежний шеф Алексей Зиновьев перешел в центральный аппарат ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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