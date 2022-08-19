Сотрудники свердловского УФСБ и других ведомств провели антитеррористические учения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый начальник УФСБ по Свердловской области Игорь Николаев проверил работу ведомства во время антитеррористических учений 18—19 августа и дал оценку его подготовки к угрозам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Начальником УФСБ России по Свердловской области генерал-майором Николаевым И.В. дана объективная оценка уровню взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что силовики ФСБ достигли всех целей прошедших учений.

Мероприятия проводились на территории ГАУ СО «Уральская футбольная академия» в Екатеринбурге. Согласно сценарию учений, условные террористы захватывали помещения спортивного центра. Работники ФСБ, ФСО, а также свердловские полицейские, следователи, Росгвардия и ГУФСИН отрабатывали способы борьбы с угрозой. В пресс-службе поделились фотографиями работы сотрудников.

О начале учений силовики объявили 18 августа. Они должны были длиться чуть меньше суток — до 12:00 19 августа. Игорь Николаев был назначен начальником УФСБ по Свердловской области приказом президента РФ от 5 июля. Прежний шеф Алексей Зиновьев перешел в центральный аппарат ведомства.

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области