Welt: Германия отказалась от помощи Украине

19 августа 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Правительство ФРГ перестало реагировать на просьбы Киева увеличить военную помощь, сообщают в СМИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует просьбы Киева о дополнительных поставках вооружения. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt (заблокирована в РФ). «Правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дальнейших поставках вооружений. За последние десять недель украинские дипломаты многократно поднимали вопрос о поставках оружия в министерстве обороны ФРГ, но минобороны так же, как и ведомство федерального канцлера кладут соответствующие запросы в долгий ящик», — говорится в статье. Источник в Киеве подтвердил изданию, что правительство ФРГ избегает новых поставок вооружения для ВСУ. «Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — приводит его слова газета. Западные страны увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению территорий ДНР и ЛНР. Однако граждане ФРГ негативно воспринимают просьбы Украины увеличить помощь по поставке тяжелого вооружения.

Правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует просьбы Киева о дополнительных поставках вооружения. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt (заблокирована в РФ). «Правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дальнейших поставках вооружений. За последние десять недель украинские дипломаты многократно поднимали вопрос о поставках оружия в министерстве обороны ФРГ, но минобороны так же, как и ведомство федерального канцлера кладут соответствующие запросы в долгий ящик», — говорится в статье. Источник в Киеве подтвердил изданию, что правительство ФРГ избегает новых поставок вооружения для ВСУ. «Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — приводит его слова газета. Западные страны увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению территорий ДНР и ЛНР. Однако граждане ФРГ негативно воспринимают просьбы Украины увеличить помощь по поставке тяжелого вооружения.