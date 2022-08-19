Welt: Германия отказалась от помощи Украине

Правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует просьбы Киева о дополнительных поставках вооружения. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt (заблокирована в РФ).
«Правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дальнейших поставках вооружений. За последние десять недель украинские дипломаты многократно поднимали вопрос о поставках оружия в министерстве обороны ФРГ, но минобороны так же, как и ведомство федерального канцлера кладут соответствующие запросы в долгий ящик», — говорится в статье.
Источник в Киеве подтвердил изданию, что правительство ФРГ избегает новых поставок вооружения для ВСУ. «Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — приводит его слова газета.
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Правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует просьбы Киева о дополнительных поставках вооружения. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt (заблокирована в РФ). «Правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дальнейших поставках вооружений. За последние десять недель украинские дипломаты многократно поднимали вопрос о поставках оружия в министерстве обороны ФРГ, но минобороны так же, как и ведомство федерального канцлера кладут соответствующие запросы в долгий ящик», — говорится в статье. Источник в Киеве подтвердил изданию, что правительство ФРГ избегает новых поставок вооружения для ВСУ. «Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — приводит его слова газета. Западные страны увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению территорий ДНР и ЛНР. Однако граждане ФРГ негативно воспринимают просьбы Украины увеличить помощь по поставке тяжелого вооружения.