В Мелитополе предотвратили теракт спецслужб Зеленского

19 августа 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

В Запорожье удалось предотвратить готовящийся терракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП у Мелитополя, еще один взрыв удалось предотвратить. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста „Южный“ Мелитополя. Как выяснилось, произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство», — написал Рогов в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Теракт был предотвращен в апреле. В июле на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение.

Украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП у Мелитополя, еще один взрыв удалось предотвратить. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста „Южный“ Мелитополя. Как выяснилось, произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство», — написал Рогов в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Теракт был предотвращен в апреле. В июле на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение.