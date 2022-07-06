Боец кунг-фу из Украины готовил международный теракт в Мелитополе

07 июля 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Украинский спортсмен подозревается в подготовке международного теракта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей. В числе подозреваемых оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев. «В апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. По информации издания, среди участников группировки председатель местной федерации кунг-фу Голубев. Задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Там Голубев «обжаловал меру пресечения в Верховном суде (ВС) Крыма». Однако, как пишут авторы, «суд отказал ему в освобождении из-под стражи, сославшись в том числе на то, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России». В июне власти Запорожья заявили о начале украинского террора в регионе. Сообщалось, что ВСУ перестали обстреливать регион ракетами и начали запугивать мирных жителей терактами. В частности, 12 июня произошел теракт в Бердянске. Тогда результате подрыва подстанции в ряде районов отключилось электричество. Кроме того, четыре человека пострадали при срабатывании взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе в тот же день. Запорожская область была освобождена от нацбатов и ВСУ весной в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей. В числе подозреваемых оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев. «В апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. По информации издания, среди участников группировки председатель местной федерации кунг-фу Голубев. Задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Там Голубев «обжаловал меру пресечения в Верховном суде (ВС) Крыма». Однако, как пишут авторы, «суд отказал ему в освобождении из-под стражи, сославшись в том числе на то, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России». В июне власти Запорожья заявили о начале украинского террора в регионе. Сообщалось, что ВСУ перестали обстреливать регион ракетами и начали запугивать мирных жителей терактами. В частности, 12 июня произошел теракт в Бердянске. Тогда результате подрыва подстанции в ряде районов отключилось электричество. Кроме того, четыре человека пострадали при срабатывании взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе в тот же день. Запорожская область была освобождена от нацбатов и ВСУ весной в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.