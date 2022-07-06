06 июля 2022

Боец кунг-фу из Украины готовил международный теракт в Мелитополе

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Украинский спортсмен подозревается в подготовке международного теракта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей. В числе подозреваемых оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев.

«В апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. По информации издания, среди участников группировки председатель местной федерации кунг-фу Голубев.

Задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Там Голубев «обжаловал меру пресечения в Верховном суде (ВС) Крыма». Однако, как пишут авторы, «суд отказал ему в освобождении из-под стражи, сославшись в том числе на то, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России».

В июне власти Запорожья заявили о начале украинского террора в регионе. Сообщалось, что ВСУ перестали обстреливать регион ракетами и начали запугивать мирных жителей терактами. В частности, 12 июня произошел теракт в Бердянске. Тогда результате подрыва подстанции в ряде районов отключилось электричество. Кроме того, четыре человека пострадали при срабатывании взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе в тот же день. Запорожская область была освобождена от нацбатов и ВСУ весной в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей. В числе подозреваемых оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев. «В апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. По информации издания, среди участников группировки председатель местной федерации кунг-фу Голубев. Задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Там Голубев «обжаловал меру пресечения в Верховном суде (ВС) Крыма». Однако, как пишут авторы, «суд отказал ему в освобождении из-под стражи, сославшись в том числе на то, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России». В июне власти Запорожья заявили о начале украинского террора в регионе. Сообщалось, что ВСУ перестали обстреливать регион ракетами и начали запугивать мирных жителей терактами. В частности, 12 июня произошел теракт в Бердянске. Тогда результате подрыва подстанции в ряде районов отключилось электричество. Кроме того, четыре человека пострадали при срабатывании взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе в тот же день. Запорожская область была освобождена от нацбатов и ВСУ весной в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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