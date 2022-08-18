Политэлита ХМАО встала на поддержку сенатора в скандале с дочерью

Югорская политэлита заступилась за сенатора Эдуарда Исакова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Югорский истеблишмент поддержал решение сенатора ХМАО Эдуарда Исакова, который отрекся от дочери от первого брака Дианы Исаковой после того, как она публично осудила российскую спецоперацию на Украине. Об этом ряд региональных политиков высказался в разговоре с URA.RU на условиях анонимности.

«Эдуард Исаков поступил как настоящий патриот, четко высказав свою позицию, даже когда речь зашла о собственной дочери. Он доказал, что его слова не расходятся с делом,не смотря ни на что. Он ведь и прежде резко высказывался о противниках спецоперации», — считает один из югорских политиков.

Другой собеседник агентства из югорского истеблишмента предположил, что заявления дочери Исаковой были сделаны для того, чтобы отец обратил на нее внимание. «В жизни бывает всякое, возможно девочка рассчитывала на то, что таким образом она привлечет внимание самого Исакова. Но сделала это крайне неудачно. В любом случае это их семейные дела и они сами должны разрешить противоречия. Публично Исаков об этой ситуации высказался, к нему вопросов нет», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.