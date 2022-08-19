Лиза Монеточка 17 августа родила девочку в Литве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала, что ее роды прошли хорошо. Об этом исполнительница сообщила в своем telegram-канале.

«Роды прошли нормально, но было много разных стимулирующих штук, от которых потом сложно отходить. Понадобились врачебные манипуляции, которые показались больнее, чем роды», — рассказала Гырдымова. Она добавила, что не хотела ни стимуляций, ни анестезии. «Жалко, что не получилось самостоятельно родить. Но врачи сказали, что другого безопасного варианта не было», — пояснила певица.

Артистка рада, что от нее никуда не забирают ее девочку, хоть певица и спит по несколько часов в день. Монеточка отметила, что они с дочкой делают все вместе. «Все процедуры делаем в обнимочку. Спим тоже рядом, не прекращая наше прикольное новое взаимодействие даже ночью», — написала Лиза.

Огромную благодарность Монеточка выразила своему мужу — музыканту Виктору Исаеву. По ее словам, он все время не отходил от нее и поддерживал. «Муж был рядом все это время. Я не представляю, как без него бы выдержала. Он подписывал бумажки, считал схватки, приносил нужные мне штуки, мыл малыша, менял подгузники и даже утку мне. В общем, делал все то, на что я никак не была способна сама», — резюмировала Монеточка.

Лиза Монеточка родила 17 августа в Литве. До этого она рассказывала, что врачи рекомендовали ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, которые все никак не начинались. Певица попросила отсрочку в один день, но пока не рассказала подписчикам, возникла ли родовая деятельность естественно или ее пришлось вызывать.

Монеточка рада, что посещает все процедуры вместе с дочкой Фото: telegram-канал «Радио Монеточка»