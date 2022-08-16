Беременная Монеточка заявила, что является девственницей. Видео

17 августа 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Лиза Монеточка находится на девятом месяце беременности и готовится к родам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уроженка Екатеринбурга певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала подписчикам в соцсетях, что является девственницей. А затем поделилась, какими способами вызывает роды. «Я девственница», — написала Монеточка в своем telegram-канале. Большинство подписчиков не поверили ей, кто-то предположил, что она беременна от святого духа и родит того, кто спасет этот мир. Параллельно с этим в своем Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ — прим. ред.) певица рассказала, что врачи рекомендуют ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, так как срок уже подошел. Но Монеточка попросила отсрочку в один день, и спросила у подписчиков о странных народных способах приближения родов. «Витя, заказывай „Макдональдс“, шампанское, доставай мне швабру и раздевайся!», — написала певица после того, как изучила эти способы. В декабре 2020-го года Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В начале мая певица раскрыла, что находится на шестом месяце беременности, семейная пара ждет девочку. После этого исполнительница стала часто рассуждать на тему беременности и абортов, а также призналась, что читает женские форумы. Недавно певица предупредила подписчиков о скорых родах и пожалела, что не сможет рожать в России.

Уроженка Екатеринбурга певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала подписчикам в соцсетях, что является девственницей. А затем поделилась, какими способами вызывает роды. «Я девственница», — написала Монеточка в своем telegram-канале. Большинство подписчиков не поверили ей, кто-то предположил, что она беременна от святого духа и родит того, кто спасет этот мир. Параллельно с этим в своем Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ — прим. ред.) певица рассказала, что врачи рекомендуют ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, так как срок уже подошел. Но Монеточка попросила отсрочку в один день, и спросила у подписчиков о странных народных способах приближения родов. «Витя, заказывай „Макдональдс“, шампанское, доставай мне швабру и раздевайся!», — написала певица после того, как изучила эти способы. В декабре 2020-го года Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В начале мая певица раскрыла, что находится на шестом месяце беременности, семейная пара ждет девочку. После этого исполнительница стала часто рассуждать на тему беременности и абортов, а также призналась, что читает женские форумы. Недавно певица предупредила подписчиков о скорых родах и пожалела, что не сможет рожать в России.