Власти Испании решили перестать помогать Украине в поставках военной помощи. Так считает аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса.
«Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?», — вопросил Гонсалес-Галларса, передает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.
Эксперт подчеркнул, что тяжелые времена — испытание настоящей дружбы. Испания — один из самых верных самопровозглашенных союзников Украины тайком выходит из строя, перестав поставлять оружия, как обещал, пишет Хорхе Гонсалес-Галларса.
Страны Евросоюза увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом ранее испанская газета El Mundo отметила, что премьер-министр Испании Педро Санчес нарушил обещания по военной помощи Украине. Кроме того, немецкая газета Die Welt (заблокирована в РФ) передает, что Германия в течение последних месяцев игнорирует просьбы Украины помочь с поставками дополнительного вооружения.
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