19 августа 2022

Newsweek: Испания отказалась помогать Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинги в Барселоне. Выход Каталонии из состава Испании., барселона, каталония
Хорхе Гонсалес-Галларса: Испания отвернулась от Украины, отказав в поставках оружия Фото:

Власти Испании решили перестать помогать Украине в поставках военной помощи. Так считает аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса.

«Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?», — вопросил Гонсалес-Галларса, передает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

Эксперт подчеркнул, что тяжелые времена — испытание настоящей дружбы. Испания — один из самых верных самопровозглашенных союзников Украины тайком выходит из строя, перестав поставлять оружия, как обещал, пишет Хорхе Гонсалес-Галларса.

Страны Евросоюза увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом ранее испанская газета El Mundo отметила, что премьер-министр Испании Педро Санчес нарушил обещания по военной помощи Украине. Кроме того, немецкая газета Die Welt (заблокирована в РФ) передает, что Германия в течение последних месяцев игнорирует просьбы Украины помочь с поставками дополнительного вооружения.

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Власти Испании решили перестать помогать Украине в поставках военной помощи. Так считает аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса. «Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?», — вопросил Гонсалес-Галларса, передает американский еженедельный новостной журнал Newsweek. Эксперт подчеркнул, что тяжелые времена — испытание настоящей дружбы. Испания — один из самых верных самопровозглашенных союзников Украины тайком выходит из строя, перестав поставлять оружия, как обещал, пишет Хорхе Гонсалес-Галларса. Страны Евросоюза увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом ранее испанская газета El Mundo отметила, что премьер-министр Испании Педро Санчес нарушил обещания по военной помощи Украине. Кроме того, немецкая газета Die Welt (заблокирована в РФ) передает, что Германия в течение последних месяцев игнорирует просьбы Украины помочь с поставками дополнительного вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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