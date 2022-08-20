Шоу длилось около десяти минут Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Жители Екатеринбурга 20 августа смогли насладиться долгожданным светомузыкальным шоу. Оно стало ознаменованием того, что Макаровский мост полностью вернулся к городской жизни спустя четыре года реконструкций. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Шоу длилось около десяти минут. За это время горожанам показали все возможности обновленного моста — световое и лазерное шоу, которое дополняло музыкальное сопровождение», — рассказал журналист. В дальнейшем подобные световые представления можно будет наблюдать на Макаровском мосту не только в праздники и выходные, но и в будние дни.

Первые репетиции светомузыкального шоу начались еще в июне — праздничную подсветку на Макаровском мосту опробовали на музыкальном фестивале «Ночь музыки» 24 июня. Второй прогон состоялся 10 августа, однако были продемонстрированы не все возможности обновленного моста. Еще одна тайная репетиция прошла 15 августа, где помимо игры света мост дополнили лазерным шоу.