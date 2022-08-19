В Польше предрекли скорый конец экономической мощи Германии

20 августа 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Экономист призвал готовиться к краху Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU Германия движется к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего. Такое мнение в статье «Давайте готовиться к падению Германии» для польского портала Niezalezna.pl высказал экономист Бартош Бартчак. «Германия оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами США и Китая. И это может стать концом экономической мощи ФРГ», — указывает Бартчак, предупреждая, что такая ситуация обернется проблемами и для Польши, которая тесно связана с немецкой экономикой. Скорый крах экономики Германии специалист объясняет двумя причинами: идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России потерпела неудачу, а на горизонте замаячила серьезная проблема в виде Китая. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «недружественные страны» должны оплачивать российский газ только рублями. Это решение было спровоцировано усилившимся из-за спецоперации санкционным давлением Запада. В результате Германия и другие страны, построившие свою экономическую мощь на конкурентном преимуществе доступа к дешевой российской энергии, были вынуждены переосмыслить свою бизнес-модель, писала газета The Wall Street Journal.

Германия движется к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего. Такое мнение в статье «Давайте готовиться к падению Германии» для польского портала Niezalezna.pl высказал экономист Бартош Бартчак. «Германия оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами США и Китая. И это может стать концом экономической мощи ФРГ», — указывает Бартчак, предупреждая, что такая ситуация обернется проблемами и для Польши, которая тесно связана с немецкой экономикой. Скорый крах экономики Германии специалист объясняет двумя причинами: идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России потерпела неудачу, а на горизонте замаячила серьезная проблема в виде Китая. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «недружественные страны» должны оплачивать российский газ только рублями. Это решение было спровоцировано усилившимся из-за спецоперации санкционным давлением Запада. В результате Германия и другие страны, построившие свою экономическую мощь на конкурентном преимуществе доступа к дешевой российской энергии, были вынуждены переосмыслить свою бизнес-модель, писала газета The Wall Street Journal.