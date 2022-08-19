Журналиста WP отстранили от работы из-за поста о России

20 августа 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

The Washington Post отстранило журналиста на пять дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист издания The Washington Post Пол Фархи, который сообщил в марте о том, что издание перестает подписывать материалы именами работающих в России корреспондентов ради их безопасности, был отстранен на несколько дней. Об этом сообщает издание Politico. «Прошлой весной газета Washington Post незаметно отстранила от должности одного из своих старейших репортеров, Пола Фархи, несмотря на протест профсоюза, представляющего репортеров газеты», — передает Politico. По информации издания, отстранение произошло 10 марта и продлилось пять дней. Издание отмечает, что осталось не до конца ясно, что именно сделал Фархи, однако в жалобе профсоюза в окружной суд Колумбии указано, что журналист «поставил под угрозу безопасность своего коллеги, а также возможность The Washington Post вести репортажи в другой стране». По информации источников Politico, поводом послужил пост Фархи в соцсетях о решении редакции WP скрывать имена журналистов, которые работают в РФ, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. В тот же день президент России Владимир Путин подписал закон о «фейках» о российской армии.

Журналист издания The Washington Post Пол Фархи, который сообщил в марте о том, что издание перестает подписывать материалы именами работающих в России корреспондентов ради их безопасности, был отстранен на несколько дней. Об этом сообщает издание Politico. «Прошлой весной газета Washington Post незаметно отстранила от должности одного из своих старейших репортеров, Пола Фархи, несмотря на протест профсоюза, представляющего репортеров газеты», — передает Politico. По информации издания, отстранение произошло 10 марта и продлилось пять дней. Издание отмечает, что осталось не до конца ясно, что именно сделал Фархи, однако в жалобе профсоюза в окружной суд Колумбии указано, что журналист «поставил под угрозу безопасность своего коллеги, а также возможность The Washington Post вести репортажи в другой стране». По информации источников Politico, поводом послужил пост Фархи в соцсетях о решении редакции WP скрывать имена журналистов, которые работают в РФ, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. В тот же день президент России Владимир Путин подписал закон о «фейках» о российской армии.