Церемония открытия Дня города состоялась в центре Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

В Екатеринбурге состоялась церемония открытия Дня города — в этом году уральской столице исполнилось 299 лет. На площади 1905 года мэр Екатеринбурга, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев произнесли торжественные речи и поздравили горожан с праздником.

«Екатеринбург 18-го века и нынешний — это два разных города. Сегодня это крупнейший экономический, образовательный, научный современный мегаполис. Главный капитал города — это его люди, образованные, деятельные, в меру рисковые, кто имеет собственные взгляды и смелость их отстаивать. Люди, которые уже три века приумножают силу Урала», — рассказал на открытии мэр Алексей Орлов.

Также он напомнил о крупных проектах, которые реализовали в последние годы в Екатеринбурге, и о тех, которые только предстоит реализовать. Горожан также поздравили губернатор Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) и председатель гордумы Игорь Володин.

В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.