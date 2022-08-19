19 августа 2022

В Свердловской области зафиксировали вспышку отравлений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Забор крови. Курган, забор крови, детская поликлиника, анализ крови, детская больница
В Серове у 98 человек нашли энтеровирусную инфекцию Фото:

Почти 100 человек пострадали от энтеровирусной инфекции в Серове (Свердловская область). У большинства заболевших появилась сыпь, сообщает областное управление Роспотребнадзора на официальном сайте.

«С 28 июля по 18 августа в Серове зарегистрировано 98 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. У большинства инфицированных заболевание проявляется в виде сыпи и протекает в легкой форме. Исследуются пробы воды открытых водоемов, источников водоснабжения, разводящей сети водоснабжения, а также сточных вод на микробиологические и химические показатели», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детский лагерь. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Почти 100 человек пострадали от энтеровирусной инфекции в Серове (Свердловская область). У большинства заболевших появилась сыпь, сообщает областное управление Роспотребнадзора на официальном сайте. «С 28 июля по 18 августа в Серове зарегистрировано 98 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. У большинства инфицированных заболевание проявляется в виде сыпи и протекает в легкой форме. Исследуются пробы воды открытых водоемов, источников водоснабжения, разводящей сети водоснабжения, а также сточных вод на микробиологические и химические показатели», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детский лагерь. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...