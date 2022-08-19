В Свердловской области зафиксировали вспышку отравлений

20 августа 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

В Серове у 98 человек нашли энтеровирусную инфекцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти 100 человек пострадали от энтеровирусной инфекции в Серове (Свердловская область). У большинства заболевших появилась сыпь, сообщает областное управление Роспотребнадзора на официальном сайте. «С 28 июля по 18 августа в Серове зарегистрировано 98 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. У большинства инфицированных заболевание проявляется в виде сыпи и протекает в легкой форме. Исследуются пробы воды открытых водоемов, источников водоснабжения, разводящей сети водоснабжения, а также сточных вод на микробиологические и химические показатели», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детский лагерь. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу.

Почти 100 человек пострадали от энтеровирусной инфекции в Серове (Свердловская область). У большинства заболевших появилась сыпь, сообщает областное управление Роспотребнадзора на официальном сайте. «С 28 июля по 18 августа в Серове зарегистрировано 98 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. У большинства инфицированных заболевание проявляется в виде сыпи и протекает в легкой форме. Исследуются пробы воды открытых водоемов, источников водоснабжения, разводящей сети водоснабжения, а также сточных вод на микробиологические и химические показатели», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детский лагерь. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу.