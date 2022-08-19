Победившая семья Они зарегистрировала брак в Верх-Исетском ЗАГСе. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На праздновании Дня города в Екатеринбурге определили победителя традиционного конкурса молодожен в рамках проекта «Городская свадьба». Ими стали бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» Виталий и Станислава Яшковы. Они получили путевку стоимостью один миллион рублей, хотя изначально сумма путешествия была в два раза меньше. О том, как прошел парад невест и женихов — в фоторепортаже URA.RU.

В этом году организаторы конкурса отказались от классического подарка в виде квартиры в пользу оплаченной путевки на сумму один миллион рублей. Стоит заметить, что традицию нарушили впервые с 1999 года. При этом и количество пар, решивших разделить свой праздник с горожанами, увеличилось по сравнению с прошлым годом — тогда в конкурсе участвовали 16 пар, в 2022 году пар стало 20.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, новоиспеченные семьи должны были выполнить ряд условий: вступить в брак впервые, иметь городскую прописку и прийти на конкурс в классических нарядах — жених должен быть в костюме, а невеста — в белом платье в пол.

В этом году пары срывали со свадебного дерева шарики, внутри которых прятались пожелания для екатеринбуржцев и заветная путевка. Счастливое украшение по итогу вытянули бортпроводниками «Уральских авиалиний» Виталий и Станислава Яшковы. Они зарегистрировали свой брак в Верх-Исетском ЗАГСе. Познакомилась пара в одном из рейсов. Виталию настолько понравилась девушка, что он, вернувшись в Екатеринбург, узнал, когда следующий рейс у Станиславы и пришел встречать ее в аэропорт с шикарным букетом цветов.

Кстати, изначально планировалось подарить сертификат на путешествие за полмиллиона рублей. Но по дороге на мероприятие глава города Алексей Орлов умудрился повысить стоимость путевки до миллиона. Отметим, что в этом году, «Сима-ленд» взял на себя «Городскую свадьбу» — одну из главных традиций Дня города.

20 августа URA.RU ведет прямое включение со Дня города в Екатеринбурге. Чем живет город в свой День рождения, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Виталий и Станислава Яшковы стали обладателями главного приза «Городской свадьбы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Потратить на путешествие можно один миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также молодые семьи станцевали свадебный вальс под оркестровую музыку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году принимало участие 20 пар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пары были представлены от лица семи ЗАГСов города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU