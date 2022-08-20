Член Конгресса США: утечки на ЗАЭС будут равны нападению на НАТО

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В США и Великобритании предупредили о том, что утечки на ЗАЭС будут восприниматься как нападение на НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Радиоактивные утечки на Запорожской АЭС будет восприниматься НАТО как нарушение пятой статьи Устава Североатлантического договора, что приравнивается к нападению на организацию. Об этом в Twitter (заблокирован на территории РФ) сообщили член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

«Любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи НАТО», — написал Элвуд. Его поддержал и Кинзингер, заявив, что любая утечка радиации убьет людей. «В странах НАТО — это автоматически статья 5», — подытожил он.

Ранее британцев возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле Запорожской АЭС. ВСУ неоднократно уже нападали на Запорожскую атомную станцию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида. Сейчас ЗАЭС находится под контролем российских войск.

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Радиоактивные утечки на Запорожской АЭС будет восприниматься НАТО как нарушение пятой статьи Устава Североатлантического договора, что приравнивается к нападению на организацию. Об этом в Twitter (заблокирован на территории РФ) сообщили член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер. «Любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи НАТО», — написал Элвуд. Его поддержал и Кинзингер, заявив, что любая утечка радиации убьет людей. «В странах НАТО — это автоматически статья 5», — подытожил он. Ранее британцев возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле Запорожской АЭС. ВСУ неоднократно уже нападали на Запорожскую атомную станцию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида. Сейчас ЗАЭС находится под контролем российских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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