Радиоактивные утечки на Запорожской АЭС будет восприниматься НАТО как нарушение пятой статьи Устава Североатлантического договора, что приравнивается к нападению на организацию. Об этом в Twitter (заблокирован на территории РФ) сообщили член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.
«Любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи НАТО», — написал Элвуд. Его поддержал и Кинзингер, заявив, что любая утечка радиации убьет людей. «В странах НАТО — это автоматически статья 5», — подытожил он.
Ранее британцев возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле Запорожской АЭС. ВСУ неоднократно уже нападали на Запорожскую атомную станцию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида. Сейчас ЗАЭС находится под контролем российских войск.
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Радиоактивные утечки на Запорожской АЭС будет восприниматься НАТО как нарушение пятой статьи Устава Североатлантического договора, что приравнивается к нападению на организацию. Об этом в Twitter (заблокирован на территории РФ) сообщили член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер. «Любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи НАТО», — написал Элвуд. Его поддержал и Кинзингер, заявив, что любая утечка радиации убьет людей. «В странах НАТО — это автоматически статья 5», — подытожил он. Ранее британцев возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле Запорожской АЭС. ВСУ неоднократно уже нападали на Запорожскую атомную станцию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида. Сейчас ЗАЭС находится под контролем российских войск.