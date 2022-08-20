Член Конгресса США: утечки на ЗАЭС будут равны нападению на НАТО

20 августа 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

В США и Великобритании предупредили о том, что утечки на ЗАЭС будут восприниматься как нападение на НАТО Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Радиоактивные утечки на Запорожской АЭС будет восприниматься НАТО как нарушение пятой статьи Устава Североатлантического договора, что приравнивается к нападению на организацию. Об этом в Twitter (заблокирован на территории РФ) сообщили член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер. «Любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи НАТО», — написал Элвуд. Его поддержал и Кинзингер, заявив, что любая утечка радиации убьет людей. «В странах НАТО — это автоматически статья 5», — подытожил он. Ранее британцев возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле Запорожской АЭС. ВСУ неоднократно уже нападали на Запорожскую атомную станцию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида. Сейчас ЗАЭС находится под контролем российских войск.

Радиоактивные утечки на Запорожской АЭС будет восприниматься НАТО как нарушение пятой статьи Устава Североатлантического договора, что приравнивается к нападению на организацию. Об этом в Twitter (заблокирован на территории РФ) сообщили член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер. «Любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи НАТО», — написал Элвуд. Его поддержал и Кинзингер, заявив, что любая утечка радиации убьет людей. «В странах НАТО — это автоматически статья 5», — подытожил он. Ранее британцев возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной ядерной катастрофе, поскольку Киев проводил учения возле Запорожской АЭС. ВСУ неоднократно уже нападали на Запорожскую атомную станцию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида. Сейчас ЗАЭС находится под контролем российских войск.