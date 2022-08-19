В Гибралтаре раскрыли детали по конфискованной яхте Пумпянского. Фото

20 августа 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

В Сети появились фото роскошной суперяхты за 65 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В сети появились фото суперяхты уральского олигарха Дмитрия Пумпянского, которую 23 августа продаст с аукциона правительство Гибралтара. Об этом сообщает The Guardian, также издание публикует название яхты — Axioma. По информации из открытых источников, на 72,5-метровой яхте есть просторный мезонин, пейзажный бассейн и спа-центр. «Моторная яхта Axioma длиной 72,5 м была построена в 2013 году компанией Dunya Yachts. Первоначально известна как проект Red Square. Ее роскошный интерьер разработан Альберто Пинто, а Стерлинг Скотт отвечал за ее внешний вид», — говорится в описании к яхте на сайте YachtCharterFleet. Среди особенностей яхты указаны наличие 3D-кинотеатра, пейзажный бассейн на главной палубе, двухцветный салон с мезонином, VIP-каюта, а также спа-центр на мостиковой палубе. У Axioma даже есть несколько наград. Ранее URA.RU сообщало, что уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский — бывший бенефициар группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК) — попал под санкции США. В частности, его яхта была конфискована правительством Гибралтара. Деньги с продажи пойдут крупнейшему мировому инвестиционному банку США JP Morgan.

В сети появились фото суперяхты уральского олигарха Дмитрия Пумпянского, которую 23 августа продаст с аукциона правительство Гибралтара. Об этом сообщает The Guardian, также издание публикует название яхты — Axioma. По информации из открытых источников, на 72,5-метровой яхте есть просторный мезонин, пейзажный бассейн и спа-центр. «Моторная яхта Axioma длиной 72,5 м была построена в 2013 году компанией Dunya Yachts. Первоначально известна как проект Red Square. Ее роскошный интерьер разработан Альберто Пинто, а Стерлинг Скотт отвечал за ее внешний вид», — говорится в описании к яхте на сайте YachtCharterFleet. Среди особенностей яхты указаны наличие 3D-кинотеатра, пейзажный бассейн на главной палубе, двухцветный салон с мезонином, VIP-каюта, а также спа-центр на мостиковой палубе. У Axioma даже есть несколько наград. Ранее URA.RU сообщало, что уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский — бывший бенефициар группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК) — попал под санкции США. В частности, его яхта была конфискована правительством Гибралтара. Деньги с продажи пойдут крупнейшему мировому инвестиционному банку США JP Morgan.