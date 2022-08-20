Бард и сосед губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Александр Новиков дал концерт в честь празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«У нас сегодня красивый праздник, я рад, что сегодня на сцене, а вы вокруг этой сцены. Сегодня так много горожан собралось в этом сквере, и я с огромным удовольствие спою для вас самые известные свои песни. И, конечно же, первая песня — про наш любимый город» — заявил музыкант.
На концерте собралась благодарная публика: финал каждой композиции горожане встречали бурными аплодисментами. Иногда из толпы были слышны пожелания насчет исполнения того или иного хита, но бард оказался непреклонен: он сразу предупредил, что будет исполнять много песен про Екатеринбург, красивых девушек, а в конце в качестве бонуса споет лишь одну «блатную» песню.
URA.RU следит за тем, как жители Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет город в свой День рождения, читайте в нашей онлайн-трансляции. Ранее Новиков презентовал новую песню о «фильтровании хрюканины».
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Бард и сосед губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Александр Новиков дал концерт в честь празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «У нас сегодня красивый праздник, я рад, что сегодня на сцене, а вы вокруг этой сцены. Сегодня так много горожан собралось в этом сквере, и я с огромным удовольствие спою для вас самые известные свои песни. И, конечно же, первая песня — про наш любимый город» — заявил музыкант. На концерте собралась благодарная публика: финал каждой композиции горожане встречали бурными аплодисментами. Иногда из толпы были слышны пожелания насчет исполнения того или иного хита, но бард оказался непреклонен: он сразу предупредил, что будет исполнять много песен про Екатеринбург, красивых девушек, а в конце в качестве бонуса споет лишь одну «блатную» песню. URA.RU следит за тем, как жители Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет город в свой День рождения, читайте в нашей онлайн-трансляции. Ранее Новиков презентовал новую песню о «фильтровании хрюканины».