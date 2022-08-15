Александр Новиков высмеял собственный мем о «хрюканине» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Екатеринбургский бард Александр Новиков записал песню, в которой обыграл собственную фразу «Штрибан, фильтруй хрюканину», произнесенную в перепалке с телеведущим Владимиром Соловьевым. Клип на композицию опубликован на youtube-канале музыканта.

«А на воле все давно на нефильтрованной / Хрюканине пьют, поют и говорят! / А ты, бродяга, отмотаешь и откинешься / И ничего на хрюканине не поймешь / И учить ее — умом своим подвинешься / И словарь по переводу не найдешь! / А ты блатуй или воруй / Но хрюканину ты фильтруй», — поет Новиков.

Клип на песню «Хрюканина» был опубликован вечером 15 августа. За первые полчаса его посмотрели больше 1 тысячи человек. В клипе сам Новиков играет на гитаре в компании еще двух музыкантов в деревенских образах. За спинами трио — деревянный забор, вперемешку исписанный словами блатного («фраер», «ништяк», «шняга») и молодежного сленгов («пранк», «дедлайн», «хейтер»).

В конце апреля телеведущий Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». За город заступился губернатор Евгений Куйвашев, сосед и товарищ барда Новикова, и получил от журналиста дерзкий ответ. Музыкант решил заступиться за приятеля и записал обращение к Соловьеву, произнеся фразу «Штрибан, фильтруй хрюканину», ставшую мемом. Позднее Новиков оправдался перед Соловьевым за сказанное.