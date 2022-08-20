И взрослые, и дети поддержали стихийную музыкальную площадку Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Стихийная музыкальная площадка, появившаяся на проспекте Ленина напротив колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге, привлекла внимание многих горожан. Барабанщик в костюме розового единорога, исполнивший как рок-хиты, так и поп, привлек самую разношерстную публику, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Это прекрасно! Тут наверняка интереснее, чем на многих других площадках», — пошутил журналист. К сообщению он прикрепил видео, на которых представители разных социальных групп активно двигаются в такт музыке. Так, один из молодых людей под песню альтернатив-металл группы System of a Down делает «волну» телом на асфальте, а также исполняет несколько не менее ярких трюков. Затем к нему присоединяются другие гости. Они танцуют под треки «Если тебе будет грустно» и «Юность», которым аккомпанирует на барабанах человек в костюме единорога.

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