Кипр выступил против запрета на выдачу виз россиянам

Кипр считает запрет на въезд россиян «неправильным решением» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Кипр выразил протест из-за запрета выдачи виз россиянам. Об этом сообщил генеральный директор МИД Кипра Корнелиус Корнелиу.

«Мы верим в контакты между людьми и не считаем, что эта мера имеет какое-либо значение для россиян. Это было бы неправильное решение», — сказал Корнелиу, его слова приводит издание Politico.

Такое же мнение выразили греческие власти. Тем самым страны поддержали Германию, которая ранее выступила против запрета выдачи виз россиянам. Португалия тоже отказалась запрещать россиянам въезд в Евросоюз.

Россия в конце февраля этого года начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого западные страны ввели жесткие экономические санкции, а также предложили не выдавать визы в шенгенскую зону россиянам — в рамках седьмого пакета санкций против РФ. Несмотря на то, что окончательного решения еще нет, каждая страна в отдельности имеет право это сделать: так, Латвия уже запретила въезд россиянам на свою территорию.