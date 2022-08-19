Экс-жена сенатора Исакова осудила его за отречение от дочери

Бывшая жена Эдуарда Исакова высказала претензии в адрес экс-супруга Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-жена сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова Наталья Томенчук осудила бывшего супруга за отречение от их общей дочери Дианы, которая публично раскритиковала российскую спецоперацию на Украине. Пост об этом она выложила у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Нет слов после такого заявления моего бывшего мужа! Какой ворох грязного белья он вылил на нашу дочку! Все, что он делал со своей бывшей семьей, дочерью и супругой, которую уничтожал морально десятки лет, а не мог добраться, так делал это через дочь! Полоскать грязное белье, лишь бы оправдать свой мерзкий поступок. Диана нормальная, серьезная девочка. Это подло ворошить, что когда-то наша дочка попала в диспансер, потому что была совсем одна. А мне внушил, что я никто, простой инженер, и ничего не могу дать ей. А потом бросил в Ханты-Мансийске одну, уехав в Москву. В старом на окраине города с протекающей крышей общежитии, откуда я и забирала ее вещи. Отец, который отрекся от своей дочери за имидж», — написала Томенчук.

Получить комментарий от самого Исакова на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на телефонные звонки журналиста агентства и на сообщение в мессенджер.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Сама девушка покинула Россию и улетела в Грузию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.