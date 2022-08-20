Константина Иващенко попытались взорвать Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, во время которого он не пострадал. Такую информацию приводят городские власти.

«Да, было [покушение]. Все живы, все в порядке», — сказал собеседник ТАСС.

Константина Иващенко попытались взорвать. Другой информации о происшествии пока не сообщается.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий ВС РФ освобождены значительные территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — город в Донецкой области, где весной этого года находилась значительная группа украинских националистов, которые в итоге были взяты в плен российскими солдатами. Теперь город будут восстанавливать.