Константина Иващенко попытались взорвать
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, во время которого он не пострадал. Такую информацию приводят городские власти.
«Да, было [покушение]. Все живы, все в порядке», — сказал собеседник ТАСС.
Константина Иващенко попытались взорвать. Другой информации о происшествии пока не сообщается.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий ВС РФ освобождены значительные территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — город в Донецкой области, где весной этого года находилась значительная группа украинских националистов, которые в итоге были взяты в плен российскими солдатами. Теперь город будут восстанавливать.
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