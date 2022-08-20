ТАСС: на мэра Мариуполя совершено покушение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, граната. Москва, граната, терроризм, взрыв, теракт, лимонка, ф1, тероризм, граната в руке, угроза взрыва
Константина Иващенко попытались взорвать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, во время которого он не пострадал. Такую информацию приводят городские власти.

«Да, было [покушение]. Все живы, все в порядке», — сказал собеседник ТАСС.

Константина Иващенко попытались взорвать. Другой информации о происшествии пока не сообщается.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий ВС РФ освобождены значительные территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — город в Донецкой области, где весной этого года находилась значительная группа украинских националистов, которые в итоге были взяты в плен российскими солдатами. Теперь город будут восстанавливать.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, во время которого он не пострадал. Такую информацию приводят городские власти. «Да, было [покушение]. Все живы, все в порядке», — сказал собеседник ТАСС. Константина Иващенко попытались взорвать. Другой информации о происшествии пока не сообщается. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий ВС РФ освобождены значительные территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — город в Донецкой области, где весной этого года находилась значительная группа украинских националистов, которые в итоге были взяты в плен российскими солдатами. Теперь город будут восстанавливать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...