Маршал исполнил как давние хиты, так и новые песни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Один из главных хэдлайнеров Дня города, певец Александр Маршал, завершил музыкальный вечер в честь Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Привет, лучший город на Земле — Екатеринбург! Здесь живет множество моих друзей», — признался Маршал. Затем музыкант поздравил горожан с праздником и пожелал екатеринбуржцам здоровья и «успехов в боевой и политической подготовке».

Заслуженный артист России спел не только свои главные хиты — Moscow Calling, «Белый пепел», «Ливень», но и песню, посвященную поэту и певцу Владимиру Высоцкому, которого он ценит и уважает. Некоторые горожане заметили, что несколько раз были проблемы со звуком, но в целом концерт прошел без происшествий.

В Екатеринбурге 20 августа отмечают 299-летие со дня основания города. На городские сцены уже вышли такие исполнители, как екатеринбургская певица Клава Кока, проект Filatov & Karas, а также барды Александр Новиков и Олег Митяев. Помимо традиционных концертов знаменитостей, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, выставкой ретро-автомобилей, танцевальными баттлами и турнирами по скалолазанью и баскетболу. Завершится празднование светомузыкальным представлением на Макаровском мосту и салютом над акваторией городского пруда. Что происходило на Дне города, можно посмотреть в онлайн-трансляции URA.RU.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU