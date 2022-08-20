ВСУ атаковали Запорожскую АЭС из дальнобойных орудий

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ в очередной раз атаковали ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска использовали западное дальнобойное вооружение при ударе по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили власти Энергодара — города в северо-западной части Запорожской области Украины.

«Украинские войска нанесли артиллерийский удар по ЗАЭС и пригороду Энергодара», — передает РИА «Новости» слова городской администрации. Там уточнили, что при попытке атаки при помощи дальнобойного оружия, критически важные объекты Запорожской АЭС не пострадали.

Ранее в США заявили, что радиоактивные утечки на ЗАЭС будут равны нападению на НАТО. В свою очередь, властям Запорожья удалось предотвратить провокацию Киева на ЗАЭС. Россия проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Запорожская область находится под контролем российских войск, в связи с чем ВСУ уже неоднократно нападали на АЭС.

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Украинские войска использовали западное дальнобойное вооружение при ударе по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили власти Энергодара — города в северо-западной части Запорожской области Украины. «Украинские войска нанесли артиллерийский удар по ЗАЭС и пригороду Энергодара», — передает РИА «Новости» слова городской администрации. Там уточнили, что при попытке атаки при помощи дальнобойного оружия, критически важные объекты Запорожской АЭС не пострадали. Ранее в США заявили, что радиоактивные утечки на ЗАЭС будут равны нападению на НАТО. В свою очередь, властям Запорожья удалось предотвратить провокацию Киева на ЗАЭС. Россия проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Запорожская область находится под контролем российских войск, в связи с чем ВСУ уже неоднократно нападали на АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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