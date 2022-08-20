20 августа 2022

Шойгу: в РФ запустили производство ракет, о которых говорил Путин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу сообщил, что начинается серийное производство ракет «Циркон» Фото:

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», о производстве которой говорил президент РФ Владимир Путин, фактически принята на вооружение. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы начинаем серийное производство ракет „Циркон“, у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что продолжается производств других гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам министра, это является подтверждением тому, что РФ далека от изоляции, ведь оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает. «Основательно, надежно, уверенно», — заключил Шойгу.

В мае российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошли испытания гиперзвуковой системы «Циркон». В конце июля Путин говорил о том, что поставка ракет в вооруженные силы РФ начнется в ближайшие месяцы.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», о производстве которой говорил президент РФ Владимир Путин, фактически принята на вооружение. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Мы начинаем серийное производство ракет „Циркон“, у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что продолжается производств других гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам министра, это является подтверждением тому, что РФ далека от изоляции, ведь оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает. «Основательно, надежно, уверенно», — заключил Шойгу. В мае российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошли испытания гиперзвуковой системы «Циркон». В конце июля Путин говорил о том, что поставка ракет в вооруженные силы РФ начнется в ближайшие месяцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...