Шойгу: в РФ запустили производство ракет, о которых говорил Путин

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», о производстве которой говорил президент РФ Владимир Путин, фактически принята на вооружение. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Мы начинаем серийное производство ракет „Циркон“, у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что продолжается производств других гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам министра, это является подтверждением тому, что РФ далека от изоляции, ведь оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает. «Основательно, надежно, уверенно», — заключил Шойгу.
В мае российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошли испытания гиперзвуковой системы «Циркон». В конце июля Путин говорил о том, что поставка ракет в вооруженные силы РФ начнется в ближайшие месяцы.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»