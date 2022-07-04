Британия расширила санкции против России

Великобритания пытается ужесточить санкционное давление на Россию: для этого британские власти ввели ограничения еще для семи россиян. Документ находится на официальном сайте британского правительства.
Санкции затронули дочь философа и политолога Александра Дугина Дарью Дугину, Евгения Глотова, Михаила Синелина, Аэлиту Мамакову, Юрия Федина, Алену Чугулеву. Ограничения также коснулись находящегося в Турции проекта United World International. Причиной названа якобы «дезинформация».
Ранее подобные ограничения ввела против 40 граждан России Канада. В апреле этого года Министерство финансов США также внесло в санкционный список восемь граждан России и 29 российских организаций. Власти Австралии ввели пакет санкций против 22 российских журналистов. В этот список были включены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева.
Санкционное давление на Россию продолжается с начала двухтысячных и обострилось в последние месяцы — после проведения на территории Украины вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации. Главная цель российских войск — спасение граждан Донбасса, которые в течение восьми лет страдали от геноцида киевского режима. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что все поставленные цели спецоперации будут выполнены.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!