20 августа 2022

Британскую армию призвали готовиться к войне против России

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Британские военные готовы противостоять «российской угрозе», заявил Пол Карни Фото:

Уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни в интервью газете The Mirror призвал готовиться к войне с Россией. Карни посоветовал солдатам также подготовить свои семьи.

«Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую приходится самая тяжелая роль. Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас. Британские военные в настоящее время готовятся противостоять „угрозе“ со стороны России и готовы к войне», — сказал Карни.

Ранее командующий британской армией генерал Патрик Сандерс призвал «победить Россию» в третьей мировой войне. Начальник штаба ВВС Великобритании Майк Вигстон заявлял, что армия ведет подготовку к «воздушному столкновению» с Россией.

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Уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни в интервью газете The Mirror призвал готовиться к войне с Россией. Карни посоветовал солдатам также подготовить свои семьи. «Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую приходится самая тяжелая роль. Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас. Британские военные в настоящее время готовятся противостоять „угрозе“ со стороны России и готовы к войне», — сказал Карни. Ранее командующий британской армией генерал Патрик Сандерс призвал «победить Россию» в третьей мировой войне. Начальник штаба ВВС Великобритании Майк Вигстон заявлял, что армия ведет подготовку к «воздушному столкновению» с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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