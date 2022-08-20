Британскую армию призвали готовиться к войне против России

21 августа 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Британские военные готовы противостоять «российской угрозе», заявил Пол Карни Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни в интервью газете The Mirror призвал готовиться к войне с Россией. Карни посоветовал солдатам также подготовить свои семьи. «Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую приходится самая тяжелая роль. Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас. Британские военные в настоящее время готовятся противостоять „угрозе“ со стороны России и готовы к войне», — сказал Карни. Ранее командующий британской армией генерал Патрик Сандерс призвал «победить Россию» в третьей мировой войне. Начальник штаба ВВС Великобритании Майк Вигстон заявлял, что армия ведет подготовку к «воздушному столкновению» с Россией.

Уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни в интервью газете The Mirror призвал готовиться к войне с Россией. Карни посоветовал солдатам также подготовить свои семьи. «Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую приходится самая тяжелая роль. Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас. Британские военные в настоящее время готовятся противостоять „угрозе“ со стороны России и готовы к войне», — сказал Карни. Ранее командующий британской армией генерал Патрик Сандерс призвал «победить Россию» в третьей мировой войне. Начальник штаба ВВС Великобритании Майк Вигстон заявлял, что армия ведет подготовку к «воздушному столкновению» с Россией.