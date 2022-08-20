Родственникам курганцев, погибших на Украине, вручили ордена

Ордена Мужества вручили семьям погибших на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Далматовском муниципальном округе Курганской области семьям погибших на Украине вручили Ордена Мужества. Об этом пишет администрация Далматовского района в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Иван Юшков и Владимир Зайков отдали свои жизни в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Их посмертно наградили орденами Мужества», — пишет администрация. Глава района Александр Столбов с военным комиссаром Далматовского и Катайского районов Сергеем Захаровым передали Ордена Мужества матерям погибших солдат. «Наши герои вечно останутся в нашей памяти!» — сказал Столбов.

Также глава района сообщил, что в Далматово планируется открытие памятного места, чтобы увековечить память о погибших в ходе СВО ребятах. Сергей Захаров подчеркнул мужество и стойкость парней, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы выполнить долг перед Родиной.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля сообщил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — это денацификация и демилитаризация страны.

Ранее URA.RU сообщило, что в Курганской области простились с погибшим на Украине танкистом. На траурный митинг собрались родные и друзья погибшего бойца, присутствовали представители военкомата.

Вручение Ордена Мужества семье погибшего на Украине солдата Администрация Далматовского района