20 августа 2022

В Мелитополе задержали украинского офицера-диверсанта. Видео

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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, спецоперация, задержание, СВО, специальная военная операция, дрг математика, диверсант, дрг, рейд военных
У украинского диверсанта нашли оружие и методички (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе сотрудники правоохранительных органов задержали украинского диверсанта, который вел наблюдение за полетами российских военных. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Подозреваемый вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — сообщили в администрации.

Ранее в Мелитополе предотвратили теракт украинских спецслужб. Террористы хотели подорвать опоры ЛЭП в городе.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. 26 февраля российская армия заняла Мелитополь.

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В Мелитополе сотрудники правоохранительных органов задержали украинского диверсанта, который вел наблюдение за полетами российских военных. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Подозреваемый вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — сообщили в администрации. Ранее в Мелитополе предотвратили теракт украинских спецслужб. Террористы хотели подорвать опоры ЛЭП в городе. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. 26 февраля российская армия заняла Мелитополь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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