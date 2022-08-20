В Мелитополе задержали украинского офицера-диверсанта. Видео

21 августа 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

У украинского диверсанта нашли оружие и методички (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе сотрудники правоохранительных органов задержали украинского диверсанта, который вел наблюдение за полетами российских военных. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Подозреваемый вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — сообщили в администрации. Ранее в Мелитополе предотвратили теракт украинских спецслужб. Террористы хотели подорвать опоры ЛЭП в городе. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. 26 февраля российская армия заняла Мелитополь.

В Мелитополе сотрудники правоохранительных органов задержали украинского диверсанта, который вел наблюдение за полетами российских военных. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Подозреваемый вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — сообщили в администрации. Ранее в Мелитополе предотвратили теракт украинских спецслужб. Террористы хотели подорвать опоры ЛЭП в городе. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. 26 февраля российская армия заняла Мелитополь.