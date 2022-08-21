Депутат ГД: если не ответим на гибель Дугиной, будет новый теракт

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дарью Дугину взорвали в ее машине Фото:
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В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Если не принять жестких мер в ответ на убийство политолога, дочери философа Александра Дугина Дарьи, то следующий теракт будет более кровавым. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал депутат Государственной думы Алексей Чепа.

«Я придерживаюсь жестких позиций. Если не ответить сейчас, они не остановятся и будут делать более жестокие шаги. Есть мнение, что нужно ударить по центрам принятия решений. Это абсолютно правильно: нельзя, чтобы это касалось простых граждан», — сказал Чепа.

Ранее неизвестные в Подмосковье заминировали машину, на которой Дарья Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Присутствовавший на фестивале писатель Захар Прилепин и глава ДНР Денис Пушилин обвинили в случившемся Украину. В Офисе президента Украины отрицают свою причастность к убийству Дугиной.

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Если не принять жестких мер в ответ на убийство политолога, дочери философа Александра Дугина Дарьи, то следующий теракт будет более кровавым. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал депутат Государственной думы Алексей Чепа. «Я придерживаюсь жестких позиций. Если не ответить сейчас, они не остановятся и будут делать более жестокие шаги. Есть мнение, что нужно ударить по центрам принятия решений. Это абсолютно правильно: нельзя, чтобы это касалось простых граждан», — сказал Чепа. Ранее неизвестные в Подмосковье заминировали машину, на которой Дарья Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Присутствовавший на фестивале писатель Захар Прилепин и глава ДНР Денис Пушилин обвинили в случившемся Украину. В Офисе президента Украины отрицают свою причастность к убийству Дугиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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