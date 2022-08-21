Депутат ГД: если не ответим на гибель Дугиной, будет новый теракт

Дарью Дугину взорвали в ее машине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Если не принять жестких мер в ответ на убийство политолога, дочери философа Александра Дугина Дарьи, то следующий теракт будет более кровавым. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал депутат Государственной думы Алексей Чепа.

«Я придерживаюсь жестких позиций. Если не ответить сейчас, они не остановятся и будут делать более жестокие шаги. Есть мнение, что нужно ударить по центрам принятия решений. Это абсолютно правильно: нельзя, чтобы это касалось простых граждан», — сказал Чепа.

Ранее неизвестные в Подмосковье заминировали машину, на которой Дарья Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Присутствовавший на фестивале писатель Захар Прилепин и глава ДНР Денис Пушилин обвинили в случившемся Украину. В Офисе президента Украины отрицают свою причастность к убийству Дугиной.