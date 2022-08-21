Частный детектив раскрыл, как россиян обманывают чаще всего

Мошенники гонятся не за крупным уловом, а большим количеством обманутых россиян, сказал Намиг Аббасов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Чаще всего мошенники взламывают аккаунты россиян для оформления кредитов, предлагают фейковый заработок, под предлогом свиданий просят небольшие суммы денег и водят по дорогим ресторанам. Об этом рассказал в беседе с URA.RU основатель детективного агентства «Алибаба», частный детектив Намиг Аббасов.

«Современные схемы популярных видов мошенничества — это использование персональных данных человека через систему „Госуслуги“ с помощью взлома и подбора аккаунтов, фишинга для оформления различных кредитов и займов. Пользуясь финансовой безграмотностью граждан, плохим финансовым состоянием, а так же вводя их в заблуждение, мошенники предлагают дополнительный заработок путем оформления нескольких видов кредитов и займов. Гражданин, остро нуждающейся в деньгах, вместо дохода получает огромные долги», — сообщил Намиг Аббасов.

Мошенники также часто втираются в доверие к одиноким гражданам в поиске спутника жизни и тянут из них деньги, добавил эксперт. «В социальных сетях и на сайтах знакомств злоумышленники просят пополнить баланс сотового телефона или перевести нужную сумму денег на срочные нужды. Так же назначают свидания в дорогих ресторанах. Таким образом навязывают нужные им заведения. Находясь в сговоре с управлением этого ресторана, получают внушительный средний чек», — отметил детектив.

Собеседник дал ряд рекомендаций по защиты от мошенников. «Они используют безграмотность и невнимательность человека. Пытаются брать не суммой нажива, а количеством обманутых граждан. Никто не будет обращаться в полицию с суммой ущерба 500 рублей. Поэтому своевременно обновляйте пароли на всех сайтах, где есть доступ к вашим персональным данным. Никогда не передавайте их третьим лицам. Будьте внимательны и всегда с подозрением относись к денежным переводам», — посоветовал Аббасов.

Ранее специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин рассказал, как россиян обманывают с помощью маркетплейсов. По его словам, мошенники размещают товары, но просят оплатить их не через платформу, а лично им на карту.