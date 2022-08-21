Kyiv Independent: наемники на Украине недовольны руководством

Иностранные наемники недовольны руководством Легиона Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Легиона иностранных наемников на Украине недовольны руководством с украинской стороны. Об этом пишет Kyiv Independent.

«Руководство разведывательного крыла Международного легиона предположительно причастно к различным нарушениям, включая злоупотребления, кражи и отправку неподготовленных солдат на безрассудные миссии. Один из командиров подразделения и частый объект жалоб солдат — предполагаемый бывший член преступной организации из Польши, разыскиваемый на родине за мошенничество. В подразделении Легиона он участвует в координации военных операций и логистики. Бойцы легиона обвиняют его в злоупотреблении властью, приказывая солдатам грабить магазины, угрожая солдатам оружием и сексуальными домогательствами к женщинам-медикам легиона», — пишет Kyiv Independent.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. На стороне ВСУ действует множество наемников. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украину прибыло 7107 иностранных наемников.