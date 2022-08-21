Четыре военных корабля США прибыли в Прибалтику

Корабли США прибыли в страны Прибалтики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Три десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США прибыли в порты Латвии и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.

«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса «Оса» USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа «Сан-Антонио» USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Кроме того, ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллинн, Эстония».

Десантные корабли прибыли в порты стран Балтии после двухнедельных двусторонних учений вместе с ВС Финляндии вблизи финского архипелага и в районе Ханко. Накануне в Минобороны Литвы сообщили, что в порт города Клайпеды прибыл флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США USS Kearsarge. Данный визит символизировал единство США и стран НАТО.

Ранее Литва призвала ЕС забрать визы у россиян и не выдавать новые. Также в стране заявили, что аппетит Евросоюза в отношении новых санкций против России иссяк. США и западные страны объединились против РФ после того, как Россия начала на территории Украины спецоперацию. Тогда же страны начали вводить антироссийские санкции.