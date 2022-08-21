Четыре военных корабля США прибыли в Прибалтику

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Корабли США прибыли в страны Прибалтики Фото:

Три десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США прибыли в порты Латвии и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.

«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса «Оса» USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа «Сан-Антонио» USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Кроме того, ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллинн, Эстония».

Десантные корабли прибыли в порты стран Балтии после двухнедельных двусторонних учений вместе с ВС Финляндии вблизи финского архипелага и в районе Ханко. Накануне в Минобороны Литвы сообщили, что в порт города Клайпеды прибыл флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США USS Kearsarge. Данный визит символизировал единство США и стран НАТО.

Ранее Литва призвала ЕС забрать визы у россиян и не выдавать новые. Также в стране заявили, что аппетит Евросоюза в отношении новых санкций против России иссяк. США и западные страны объединились против РФ после того, как Россия начала на территории Украины спецоперацию. Тогда же страны начали вводить антироссийские санкции.

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Три десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США прибыли в порты Латвии и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США в Европе и Африке. «В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса «Оса» USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа «Сан-Антонио» USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Кроме того, ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллинн, Эстония». Десантные корабли прибыли в порты стран Балтии после двухнедельных двусторонних учений вместе с ВС Финляндии вблизи финского архипелага и в районе Ханко. Накануне в Минобороны Литвы сообщили, что в порт города Клайпеды прибыл флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США USS Kearsarge. Данный визит символизировал единство США и стран НАТО. Ранее Литва призвала ЕС забрать визы у россиян и не выдавать новые. Также в стране заявили, что аппетит Евросоюза в отношении новых санкций против России иссяк. США и западные страны объединились против РФ после того, как Россия начала на территории Украины спецоперацию. Тогда же страны начали вводить антироссийские санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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