Baza: ВСУ дважды атаковали Курскую область, сбросив пять бомб

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
ВСУ ударили по Беловскому району Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные атаковали Курскую область беспилотниками. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник.

«Первая атака произошла вчера около восьми утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе — три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник», — сообщает telegram-канал Baza.

Спустя несколько часов беспилотники сбросили еще два снаряда. В результате повреждены четыре автомобиля.

ВСУ ранее уже атаковали Белгородскую и Курскую области из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В приграничных регионах РФ, в том числе в Курской области, введен «желтый режим» террористической опасности. Неделю назад Украина обстреляла село Свердликово в Курской области, передает «Национальная служба новостей». В начале июля ВСУ атаковали беспилотниками и ракетами Курс и Белгород, пишет RT.

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Украинские военные атаковали Курскую область беспилотниками. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник. «Первая атака произошла вчера около восьми утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе — три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник», — сообщает telegram-канал Baza. Спустя несколько часов беспилотники сбросили еще два снаряда. В результате повреждены четыре автомобиля. ВСУ ранее уже атаковали Белгородскую и Курскую области из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В приграничных регионах РФ, в том числе в Курской области, введен «желтый режим» террористической опасности. Неделю назад Украина обстреляла село Свердликово в Курской области, передает «Национальная служба новостей». В начале июля ВСУ атаковали беспилотниками и ракетами Курс и Белгород, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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