Baza: ВСУ дважды атаковали Курскую область, сбросив пять бомб

19 августа 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по Беловскому району Курской области Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные атаковали Курскую область беспилотниками. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник. «Первая атака произошла вчера около восьми утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе — три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник», — сообщает telegram-канал Baza. Спустя несколько часов беспилотники сбросили еще два снаряда. В результате повреждены четыре автомобиля. ВСУ ранее уже атаковали Белгородскую и Курскую области из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В приграничных регионах РФ, в том числе в Курской области, введен «желтый режим» террористической опасности. Неделю назад Украина обстреляла село Свердликово в Курской области, передает «Национальная служба новостей». В начале июля ВСУ атаковали беспилотниками и ракетами Курс и Белгород, пишет RT.

Украинские военные атаковали Курскую область беспилотниками. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник. «Первая атака произошла вчера около восьми утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе — три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник», — сообщает telegram-канал Baza. Спустя несколько часов беспилотники сбросили еще два снаряда. В результате повреждены четыре автомобиля. ВСУ ранее уже атаковали Белгородскую и Курскую области из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В приграничных регионах РФ, в том числе в Курской области, введен «желтый режим» террористической опасности. Неделю назад Украина обстреляла село Свердликово в Курской области, передает «Национальная служба новостей». В начале июля ВСУ атаковали беспилотниками и ракетами Курс и Белгород, пишет RT.