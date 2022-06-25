Военный эксперт назвал расширение НАТО провокацией войны с РФ 26 июня 2022 в 09:04 Размер текста - 17 + Прием Финляндии в НАТО может спровоцировать конфликт между Альянсом и Россией, считает Владимир Евсеев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Прием в НАТО стран, которые имею территориальные претензии к России, — это провокация вооруженного конфликта между Альянсом и РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев. «Так вот, прием государств в НАТО, которые имеют территориальные претензии к Российской Федерации — это фактически провоцирование вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Взять например Финляндию, которая открыто заявляет о своих претензиях на Выборг, южную часть Карелии, и северную часть с выходом в Северный ледовитый океан», — сказал Евсеев в беседе с агентством «Украина.ру». Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что страна десятилетиями готовилась к «войне с Россией», пишет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Прием в НАТО стран, которые имею территориальные претензии к России, — это провокация вооруженного конфликта между Альянсом и РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев. «Так вот, прием государств в НАТО, которые имеют территориальные претензии к Российской Федерации — это фактически провоцирование вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Взять например Финляндию, которая открыто заявляет о своих претензиях на Выборг, южную часть Карелии, и северную часть с выходом в Северный ледовитый океан», — сказал Евсеев в беседе с агентством «Украина.ру». Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что страна десятилетиями готовилась к «войне с Россией», пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям