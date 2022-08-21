Конфискованная суперъяхта Пумпянского привлекла сто покупателей

На суперъяхту Пумпянского пришло 115 запросов (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Конфискованная суперъяхта уральского олигарха Дмитрия Пумпянского, которую 23 августа правительство Гибралтара продаст с аукциона, заинтересовала 115 потенциальных покупателей. Об этом рассказал брокер Найджел Холлиер.

«Пяти-палубный корабль, который может похвастаться пейзажным бассейном и 3D-кинотеатром, вызвал ошеломляющий интерес», — передает слова Холлиера издание Bloomberg. По словам брокера, на яхту олигарха пришло 115 запросов, 28 из них посетило судно.

В начале августа Дмитрий Пумпянский попал под санкции США. Правительство Гибралтара конфисковало яхту миллиардера, деньги с продажи пойдут крупнейшему мировому инвестиционному банку США JP Morgan.

Ранее URA.RU сообщало, что британский Гибралтар выставил на торги суперъяхту Axioma стоимостью в 65 миллионов фунтов. Также агентство рассказывало, что среди особенностей яхты указаны наличие 3D-кинотеатра, пейзажный бассейн на главной палубе, двухцветный салон с мезонином, VIP-каюта, а также спа-центр на мостиковой палубе.