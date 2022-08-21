Сын депутата снялся с выборов в гордуму Асбеста после скандала

22 августа 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Александрин отказался от поста замглавы городского отделения партии Единая Россия, а его сын снялся с выборов в гордуму Асбеста Фото: Анна Майорова © URA.RU Егор Александрин, сын депутата Асбеста Дмитрия Александрина, извинился перед свердловчанами, которых в ходе встречи с избирателями он назвал «грязью», и снялся с выборов в гордуму Асбеста. Об этом сообщает telegram-канал «Погоны и галстуки». «21-летний Александрин принес извинения горожанам и снял свою кандидатуру с выборов в Асбестовскую гордуму», — сообщает telegram-канал. Кроме этого, его отец вице-спикер гордумы Дмитрий Александрин отказался от поста замглавы городского отделения партии Единая Россия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осадил сына депутата, назвавшего избирателей грязью. Также агентство рассказывало, что Александрин-старший удалился из соцсетей после скандала и заступился за сына.

Егор Александрин, сын депутата Асбеста Дмитрия Александрина, извинился перед свердловчанами, которых в ходе встречи с избирателями он назвал «грязью», и снялся с выборов в гордуму Асбеста. Об этом сообщает telegram-канал «Погоны и галстуки». «21-летний Александрин принес извинения горожанам и снял свою кандидатуру с выборов в Асбестовскую гордуму», — сообщает telegram-канал. Кроме этого, его отец вице-спикер гордумы Дмитрий Александрин отказался от поста замглавы городского отделения партии Единая Россия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осадил сына депутата, назвавшего избирателей грязью. Также агентство рассказывало, что Александрин-старший удалился из соцсетей после скандала и заступился за сына.