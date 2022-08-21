Две десятилетние девочки переходили дорогу на зеленый Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Мужчина в Нижней Салде (Свердловская область) на иномарке пролетел на красный свет светофора и сбил двух детей, переходящих дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомашины „Сузуки Гранд Витара“, мужчина 1969 года рождения при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на двух несовершеннолетних. В результате ДТП пострадали две десятилетние девочки-пешеходы. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу Нижней Салды», — рассказали представители ведомства.

По словам водителя, он ехал на зеленый свет, но потом мужчину ослепило солнце, и он не заметил, как включился запрещающий сигнал светофора, в этот момент девочки шли на детскую площадку. У свердловчанина 28-летний стаж вождения, в момент ДТП мужчина был трезв.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили ребенка на самокате, ехавшего на красный. Также агентство рассказывало, что в Серове неизвестный насмерть сбил ребенка, после чего скрылся с места ДТП.