Стрельбу по гаражу, где убили свердловчан, открыла девушка

Мужчина открыл огонь по молодым людям 21 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена свердловчанина, расстрелявшего знакомых в гараже поселка Совхозного (Свердловская область), вероятно, сама спровоцировала конфликт и открыла огонь раньше мужа. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Марина (имя изменено).

«[Жена убийцы] сама спровоцировала стрельбу. Именно она шла с ружьем и первой выстрелила, муж потом выхватил у нее оружие и пошел стрелять сам. Ее отец хвастался, что она стреляла по гаражу», — рассказала Марина.

Один из местных жителей Совхозного накануне трагедии встретился с женщиной, и начался конфликт. После этого она вместе с мужем, держа в руках ружье, подошла гаражу и выстрелила по строению, рассказала Марина. Внутри находились супруги, на которых якобы и готовилось покушение. «Зайка, закройся [в гараже], нас идут убивать!» — крикнул муж жене.

Во время стрельбы умерли два человека. По словам местных жителей, женщина, предположительно начавшая конфликт, часто оказывалась в центре скандалов и злоупотребляла алкоголем.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что не располагают информацией о стрельбе женщины.

По версии следствия, мужчина, пришедший в гараж в Совхозном 21 августа, открыл стрельбу по находившимся там работником, а затем и по приехавшим на место силовикам. Нападавшего свердловчанина госпитализировали с огнестрельным ранением, он скончался в больнице. Также умер один из молодых людей, некоторые получили серьезные ранения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.