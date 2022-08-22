ICE: цена за газ в Европе превысила 3000 долларов

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Рост составил больше 15% Фото:
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Газовый кризис в Европе

В Европе стоимость газа резко возросла и составила 3000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

«Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превышают 3000 долларов [за тысячу кубометров]. Рост составил почти 15%», — приводят котировки «Прайм» в своем telegram-канале.

В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, рост составил 39%. Цена была на отметке более 3000 долларов за тысячу кубометров. Причиной того стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья.

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В Европе стоимость газа резко возросла и составила 3000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. «Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превышают 3000 долларов [за тысячу кубометров]. Рост составил почти 15%», — приводят котировки «Прайм» в своем telegram-канале. В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, рост составил 39%. Цена была на отметке более 3000 долларов за тысячу кубометров. Причиной того стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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