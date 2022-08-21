Сенатор Исаков о семейном скандале: дочь просила меня уволиться

22 августа 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Дочь сенатора Эдуарда Исакова просила его уйти с госслужбы Фото: аккаунт Эдуарда Исакова во «ВКонтакте» Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков заявил, что его дочь, публично осудившая российскую спецоперацию на Украине, просила его уволиться с госслужбы. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Сенатор рассказал, что в с началом российской спецоперации на Украине его дочь увлеклась оппозиционным движением, стала ходить на митинги и акции протеста, после чего у них случился серьезный разговор. «Она твердо стояла на своей позиции, предлагала мне уволиться, чтобы я не мешал ей реализовывать себя в политике. Уважая выбор дочери, я попросил ее освободить мой дом и заниматься любыми видами деятельности, которыми она пожелает, не нарушая законодательство, начать зарабатывать деньги, обеспечивать себя. После этого она пошла в СМИ-иноагенты и дала интервью с позиции дочери сенатора», — рассказал Исаков. Он также сообщил, что пытался помочь дочери реализоваться в обществе и оплачивал учебу в разных вузах, куда она поступала, но затем бросала. Сенатор не считает, что раскрыл персональную информацию о своей дочери, поскольку она сама прежде заявляла о суицидальных настроениях и сексуальной ориентации. «Читаю, что юристы дают оценку моему посту о дочери, никакой новой информации о здоровье и ориентации Дианы я не сообщил, все это она озвучила сама в интервью „Медузе“ (издание признано в РФ иноагентом). Прежде чем давать подобные комментарии, стоит ознакомиться с ситуацией более детально», — прокомментировал Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Однако позже он сделал заявление, что не отрекался от нее, и даже призвал ее вернуться в Россию из Грузии, где она сейчас живет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков заявил, что его дочь, публично осудившая российскую спецоперацию на Украине, просила его уволиться с госслужбы. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Сенатор рассказал, что в с началом российской спецоперации на Украине его дочь увлеклась оппозиционным движением, стала ходить на митинги и акции протеста, после чего у них случился серьезный разговор. «Она твердо стояла на своей позиции, предлагала мне уволиться, чтобы я не мешал ей реализовывать себя в политике. Уважая выбор дочери, я попросил ее освободить мой дом и заниматься любыми видами деятельности, которыми она пожелает, не нарушая законодательство, начать зарабатывать деньги, обеспечивать себя. После этого она пошла в СМИ-иноагенты и дала интервью с позиции дочери сенатора», — рассказал Исаков. Он также сообщил, что пытался помочь дочери реализоваться в обществе и оплачивал учебу в разных вузах, куда она поступала, но затем бросала. Сенатор не считает, что раскрыл персональную информацию о своей дочери, поскольку она сама прежде заявляла о суицидальных настроениях и сексуальной ориентации. «Читаю, что юристы дают оценку моему посту о дочери, никакой новой информации о здоровье и ориентации Дианы я не сообщил, все это она озвучила сама в интервью „Медузе“ (издание признано в РФ иноагентом). Прежде чем давать подобные комментарии, стоит ознакомиться с ситуацией более детально», — прокомментировал Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Однако позже он сделал заявление, что не отрекался от нее, и даже призвал ее вернуться в Россию из Грузии, где она сейчас живет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима.