Сенатор Исаков заявил, что не отрекался от дочери, осудившей СВО

21 августа 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Исаков надеется, что девушка одумается, поймет, что совершила ошибку и вернется в Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков заявил, что не отказывался от дочери Дианы Исаковой. Девушка оказалась в центре скандала после публичной критики российской спецоперации на Украине. Об этом Исаков сообщил корреспонденту URA.RU. «Что касается громких заголовков, что „я отрекся от дочери“, такие слова я не произносил. У нас с дочерью конфликт, серьезные разногласия. Я попросил ее покинуть мой дом, пойти работать и повзрослеть, наконец. Это не значит, что я от нее отказался. Диана достаточно взрослая, чтобы начать обеспечивать себя, тем более, как она утверждает, со мной ей было невыносимо общаться. Сейчас она покинула страну и произносит вслух мысли, навязанные из СМИ-иноагентов», — сообщил сенатор. Он также отметил, что дочь поддается влиянию других людей и отрицает слова близких. Исаков надеется, что девушка одумается, поймет, что совершила ошибку и вернется в Россию. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Сенатор также уточнил, что в апреле его дочь принимала участие в акции против спецоперации. О начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стало известно 24 февраля. Ее цель — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков заявил, что не отказывался от дочери Дианы Исаковой. Девушка оказалась в центре скандала после публичной критики российской спецоперации на Украине. Об этом Исаков сообщил корреспонденту URA.RU. «Что касается громких заголовков, что „я отрекся от дочери“, такие слова я не произносил. У нас с дочерью конфликт, серьезные разногласия. Я попросил ее покинуть мой дом, пойти работать и повзрослеть, наконец. Это не значит, что я от нее отказался. Диана достаточно взрослая, чтобы начать обеспечивать себя, тем более, как она утверждает, со мной ей было невыносимо общаться. Сейчас она покинула страну и произносит вслух мысли, навязанные из СМИ-иноагентов», — сообщил сенатор. Он также отметил, что дочь поддается влиянию других людей и отрицает слова близких. Исаков надеется, что девушка одумается, поймет, что совершила ошибку и вернется в Россию. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Сенатор также уточнил, что в апреле его дочь принимала участие в акции против спецоперации. О начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стало известно 24 февраля. Ее цель — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.