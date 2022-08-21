Глава ЯНАО рассказал политологу Баширову о своей поездке в ДНР

Артюхов рассказал Баширову о впечатлениях после поездки в Волноваху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал политологу Института коммуникационного менеджмента Марату Баширову о поездке в Донбасс и о последствиях обстрелов, которые нанесли украинские силовики. Об этом политолог написал в своем telegram-канале.

«Мы увидели тяжелую картину. Волноваха сильно пострадала. Мне рассказывали историю, что, уходя, ВСУ выстрелили из танка по больнице. Мне рассказали об этом все жители Волновахи. Я понимаю, что это чистая правда. Им в больнице оказывали помощь. Уходя, башня танка повернулась и выстрелила по тому месту, где тебя только что перевязывали», — поделился Артюхов в разговоре с Башировым.

Глава округа также рассказал о бывшем директоре школы, восстановлением которой занимаются власти ЯНАО. «Ее специально в свое время привезли с западной Украины, чтобы она работала с коллективом и выжигала на корню любые попытки говорить правду. Это все было, и молодежь, к сожалению, через все это прошла. Для того, чтобы это все нивелировать надо плотно работать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалась, что ЯНАО и Челябинская область помогают вернуть мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. Также Артюхов пообещал восстановить больницу в ДНР «под ключ». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал одной из главных ее целей защиту мирного населения Донбасса.