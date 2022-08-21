На Украине погиб житель Пермского края Вениамин Шатохин

В ходе спецоперации на Украине погиб житель деревни Ванькова (Пермский край) Вениамин Шатохин. Об этом сообщили представители администрация Красновишерского городского округа в официальной группе соцсети «ВКонтакте».
«20 августа 2022 года жители деревни Ванькова попрощались со своим земляком Шатохиным Вениамином Васильевичем, погибшим 14 августа 2022 года при выполнении задач в ходе специальной операции на Украине. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма», — сообщается в посте.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что эта мера — вынужденная. Главная цель спецоперации — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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