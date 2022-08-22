Тигра-инвалида отправили на реабилитацию из Кольцово в Хабаровск. Фото

22 августа 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Сейчас тигр бегает и играет в полуприсяде, но из-за порванных сухожилий в полный рост на задние лапы не встает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тигра Гектора, которого выхаживали в приюте челябинского ветеринара Карена Даллакяна, отправили на реабилитацию из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Хабаровск. Тигр получил травму позвоночника еще в 2019 году, когда его попытался украсть житель Оренбургской области. После этого хищника забрали на лечение в Челябинск, а теперь, после выздоровления, возвращают на родину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «До отлета Гектор ел темное мясо — баранину, говядину. Это необходимо для того, чтобы поднять гемоглобин, а то он во время полета падает. И еще сутки тигр голодал: вчера вечером сидел и такими голодными глазами на меня смотрел. Мне так тяжело было смотреть», — поделился секретами подготовки перед полетом Даллакян. Ветеринар также рассказал, что специально для перелета была сделана облегченная клетка. «Когда мы варили клетку, то выбирали надежный, крепкий и легкий [материал]. Это нужно для безопасности, а то может получиться „Полосатый рейс“. А еще мы должны были вписаться в весовую категорию. Важна точка нагрузки на самолете: если больше 300 килограммов — это уже опасная точка, там [появляется] перевес», — рассказал Даллакян. Гектор, еще будучи тигренком, в 2019 году попал в приют к Даллакяну с травмой позвоночника. Ее он получил, когда пьяный посетитель передвижного зоопарка «Барс» в Бузулуке Оренбургской области попытался похитить тигра из клетки. Из-за травмы Гектор не мог ходить и много плакал от боли. Как признается Даллакян, к нему тигр попал в плачевном состоянии — весом 12 килограммов и с пролежнями, которые образовались из-за того, что мама-тигрица две недели не подпускала людей к котенку. Ветеринар Карен Даллакян не в первый раз помогает в транспортировке диких животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако Гектора смогли поставить на лапы в челябинском приюте всего за три года: Карен Даллакян проводил курсы лечебных блокад, медикаментозное обезболивание, сеансы плавания и делал массажи, чтобы убрать боли и вернуть лапкам чувствительность. Сейчас Гектор бегает и играет в полуприсяде, но из-за порванных сухожилий в полный рост на задние лапы не встает. Зато отталкивается ими, приседает и при этом не испытывает боли. Как признается Карен Даллакян, он очень сильно будет скучать по тигренку. «Но не хочу показывать этого сейчас, потому что хищник читает мысли. Я рядом с ним должен показать себя сильным, потому что тигр сейчас потерялся и не понимает, что происходит. Может в самолете я поплачу, но не покажу этого тигру», — признался мужчина. В Хабаровском крае Гектора будут доставлять до его нового жилища на руках, потому как в тайге пока бушует непогода и нет специальной техники. Тигр будет находиться под наблюдением специалиста: животное требует особого рациона, поддержания физической формы и купирования болей, которые иногда могут возникать. В связи с выздоровлением тигра Гектора было принято вернуть на родину амурских тигров — Хабаровск. «Репатриация» стала возможна благодаря компании «Амур Минералс», которая находится в Хабаровске и входит в группу РМК. Тигра отправили из Челябинска в Екатеринбург днем. Тигру предстоит вернуться на родину — в Хабаровский край, где за ним будут продолжать внимательно наблюдать врачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В таком ящике Гектор отправится в Хабаровский край Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таким малышом Гектор попал к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну Фото: пресс-служба РМК Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тигра Гектора, которого выхаживали в приюте челябинского ветеринара Карена Даллакяна, отправили на реабилитацию из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Хабаровск. Тигр получил травму позвоночника еще в 2019 году, когда его попытался украсть житель Оренбургской области. После этого хищника забрали на лечение в Челябинск, а теперь, после выздоровления, возвращают на родину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «До отлета Гектор ел темное мясо — баранину, говядину. Это необходимо для того, чтобы поднять гемоглобин, а то он во время полета падает. И еще сутки тигр голодал: вчера вечером сидел и такими голодными глазами на меня смотрел. Мне так тяжело было смотреть», — поделился секретами подготовки перед полетом Даллакян. Ветеринар также рассказал, что специально для перелета была сделана облегченная клетка. «Когда мы варили клетку, то выбирали надежный, крепкий и легкий [материал]. Это нужно для безопасности, а то может получиться „Полосатый рейс“. А еще мы должны были вписаться в весовую категорию. Важна точка нагрузки на самолете: если больше 300 килограммов — это уже опасная точка, там [появляется] перевес», — рассказал Даллакян. Гектор, еще будучи тигренком, в 2019 году попал в приют к Даллакяну с травмой позвоночника. Ее он получил, когда пьяный посетитель передвижного зоопарка «Барс» в Бузулуке Оренбургской области попытался похитить тигра из клетки. Из-за травмы Гектор не мог ходить и много плакал от боли. Как признается Даллакян, к нему тигр попал в плачевном состоянии — весом 12 килограммов и с пролежнями, которые образовались из-за того, что мама-тигрица две недели не подпускала людей к котенку. Однако Гектора смогли поставить на лапы в челябинском приюте всего за три года: Карен Даллакян проводил курсы лечебных блокад, медикаментозное обезболивание, сеансы плавания и делал массажи, чтобы убрать боли и вернуть лапкам чувствительность. Сейчас Гектор бегает и играет в полуприсяде, но из-за порванных сухожилий в полный рост на задние лапы не встает. Зато отталкивается ими, приседает и при этом не испытывает боли. Как признается Карен Даллакян, он очень сильно будет скучать по тигренку. «Но не хочу показывать этого сейчас, потому что хищник читает мысли. Я рядом с ним должен показать себя сильным, потому что тигр сейчас потерялся и не понимает, что происходит. Может в самолете я поплачу, но не покажу этого тигру», — признался мужчина. В Хабаровском крае Гектора будут доставлять до его нового жилища на руках, потому как в тайге пока бушует непогода и нет специальной техники. Тигр будет находиться под наблюдением специалиста: животное требует особого рациона, поддержания физической формы и купирования болей, которые иногда могут возникать. В связи с выздоровлением тигра Гектора было принято вернуть на родину амурских тигров — Хабаровск. «Репатриация» стала возможна благодаря компании «Амур Минералс», которая находится в Хабаровске и входит в группу РМК. Тигра отправили из Челябинска в Екатеринбург днем.