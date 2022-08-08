Спасенного в Челябинске тигра Гектора отправят в Хабаровский край. Фото

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Приют диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Челябинск, зоопарк, приют животных, тигр гектор
Челябинский ветврач Карен Даллакян три года выхаживал тигренка Фото:

Тигра Гектора, которого спас ветеринар из Челябинска Карен Даллакян, отправят в Хабаровский край на постоянное место жительство. Об этом Даллакян сообщил 8 августа в социальных сетях.

«Остались считанные дни. Подходит день отправки нашего тигра Гектора на Амур в новый дом», — написал Даллакян на своей странице во «ВКонтакте».

В челябинском приюте диких животных «Спаси меня» Гектор появился в 2019 году с травмой позвоночника. Пьяный мужчина в передвижном зоолунапарке «Барс» в Бузулуке Оренбургской области пытался похитить маленького Гектора из клетки и нанес серьезный вред здоровью тигренка. Трехмесячного малыша начал выхаживать Даллакян. Из-за полученных увечий тигр навсегда остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.

Тигренок Гектор стал инвалидом из-за нападения пьяного хулигана
Фото:

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Тигра Гектора, которого спас ветеринар из Челябинска Карен Даллакян, отправят в Хабаровский край на постоянное место жительство. Об этом Даллакян сообщил 8 августа в социальных сетях. «Остались считанные дни. Подходит день отправки нашего тигра Гектора на Амур в новый дом», — написал Даллакян на своей странице во «ВКонтакте». В челябинском приюте диких животных «Спаси меня» Гектор появился в 2019 году с травмой позвоночника. Пьяный мужчина в передвижном зоолунапарке «Барс» в Бузулуке Оренбургской области пытался похитить маленького Гектора из клетки и нанес серьезный вред здоровью тигренка. Трехмесячного малыша начал выхаживать Даллакян. Из-за полученных увечий тигр навсегда остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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