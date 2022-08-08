Челябинский ветврач Карен Даллакян три года выхаживал тигренка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тигра Гектора, которого спас ветеринар из Челябинска Карен Даллакян, отправят в Хабаровский край на постоянное место жительство. Об этом Даллакян сообщил 8 августа в социальных сетях.

«Остались считанные дни. Подходит день отправки нашего тигра Гектора на Амур в новый дом», — написал Даллакян на своей странице во «ВКонтакте».

В челябинском приюте диких животных «Спаси меня» Гектор появился в 2019 году с травмой позвоночника. Пьяный мужчина в передвижном зоолунапарке «Барс» в Бузулуке Оренбургской области пытался похитить маленького Гектора из клетки и нанес серьезный вред здоровью тигренка. Трехмесячного малыша начал выхаживать Даллакян. Из-за полученных увечий тигр навсегда остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.