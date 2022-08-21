Тигра Гектора отправили из Челябинска на реабилитацию в Хабаровск. Фото, видео

22 августа 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Гектора довезут до Екатеринбурга, а далее на самолете переправят в Хабаровск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Амурского тигра Гектора, которого с 2019 года выхаживали в приюте Карена Даллакяна в Челябинске, 22 августа отправили в реабилитационный центр в Хабаровск. Из Челябинска животное перевезли в аэропорт Кольцово Екатеринбурга, откуда отправят на Дальний Восток, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Гектора поместили в клетку и приготовили к транспортировке до Екатеринбурга. Всю дорогу с ним проведет зоозащитник Карен Даллакян. Также он будет сопровождать кошку до реабилитационного центра «Утес» под Хабаровском. «В нашем музее от Гектора останется кусочек шерсти и усик. Ну и, конечно же, теплые воспоминания. Даже не воспоминания, а очередной рубец на сердце доктора, потому что фактически это ребенок, который из соски ел, и который сегодня, несмотря на свои огромные размеры, меня встречает, как свою маму», — рассказал журналистам основатель приюта «СПАСИ МЕНЯ» Карен Даллакян. Гектор попал в приют к Даллакяну в 2019 году еще котенком. У хищника была диагностирована травма позвоночника после того, как пьяный посетитель передвижного зоолунапарка «Барс» в Бузулуке Оренбургской области попытался похитить его из клетки. Из-за травм задние лапы тигра плохо шевелятся. В челябинском приюте за тигром ухаживали все три года, и наконец было принято решение вернуть его на родину амурских тигров — Хабаровск. Репатриация стала возможна благодаря компании «Амур Минералс», которая находится в Хабаровске и входит в группу РМК. Тигра будут транспортировать в клетке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Карен Даллакян взял на память о Гекторе кусочек шерсти хищника и ус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тигр отправится в Хабаровск «транзитом» через Екатеринбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Амурского тигра Гектора, которого с 2019 года выхаживали в приюте Карена Даллакяна в Челябинске, 22 августа отправили в реабилитационный центр в Хабаровск. Из Челябинска животное перевезли в аэропорт Кольцово Екатеринбурга, откуда отправят на Дальний Восток, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Гектора поместили в клетку и приготовили к транспортировке до Екатеринбурга. Всю дорогу с ним проведет зоозащитник Карен Даллакян. Также он будет сопровождать кошку до реабилитационного центра «Утес» под Хабаровском. «В нашем музее от Гектора останется кусочек шерсти и усик. Ну и, конечно же, теплые воспоминания. Даже не воспоминания, а очередной рубец на сердце доктора, потому что фактически это ребенок, который из соски ел, и который сегодня, несмотря на свои огромные размеры, меня встречает, как свою маму», — рассказал журналистам основатель приюта «СПАСИ МЕНЯ» Карен Даллакян. Гектор попал в приют к Даллакяну в 2019 году еще котенком. У хищника была диагностирована травма позвоночника после того, как пьяный посетитель передвижного зоолунапарка «Барс» в Бузулуке Оренбургской области попытался похитить его из клетки. Из-за травм задние лапы тигра плохо шевелятся. В челябинском приюте за тигром ухаживали все три года, и наконец было принято решение вернуть его на родину амурских тигров — Хабаровск. Репатриация стала возможна благодаря компании «Амур Минералс», которая находится в Хабаровске и входит в группу РМК.